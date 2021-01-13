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Ekonomi Araç kiralayanlara trafik cezası kesilir mi?
Ekonomi

Araç kiralayanlara trafik cezası kesilir mi?

Araç kiralayanlar trafik kurallarını ihlal ettiği zaman cezalar araç sahibine kesiliyordu. Fakat bu durumda değişiklik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:37:00 -
Araç kiralayanlara trafik cezası kesilir mi?

Araç kiralama şirketlerinin mağdur olduğu durumlardan bir tanesi de araç kiralayanların ihlal ettiği kuralların cezalarını ödemekti. Fakat yeni gelen bir değişiklik ile trafik cezaları artık araç sahiplerine değil, araç kiralayanlara kesilecek.

Ege Kiralamacılar Derneği (EKDER) Başkanı Ercüment Çağlarhep şu ifadeleri kullandı:

"Eski sistemde yenilen trafik cezaları doğrudan firmalara geliyordu ve firmalarda araç başına yıllık 10 ile 20 bin lira arasında trafik cezası ödemek zorunda kalıyordu. Çünkü bu cezaların çoğunluğu tahsil edilemiyordu. Bu sebeple de adli süreç başlatılıyordu ve icraya kadar gidiyordu. Hal böyle olunca da araç kiralama firmaları çok fazla zarar görüyordu. Biz de Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) kayıtlı olan araçlarda yenen trafik cezalarını, aracı kiralayanların ödemesi için birçok yere başvuruda bulunduk. Ankara Ticaret Odası'nın da girişimleriyle araç kiralamada artık yeni bir düzen oluştu" 

Araç sahiplerine ceza kesilmeyecek

Yeni uygulanan sistemle birlikte trafik cezaları, sürücünün T.C. kimlik numarası üzerinden cezayı yiyen kişiye aktarılacak. Bu dönemde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda da cezaların iptali söz konusu olacak. Ceza tutanakları, cezayı yiyen sürücülerin adreslerine tebliğ edilecek.

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