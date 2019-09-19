0553 313 94 23

Araç kiralayanlar dikkat! İmzaladığınız evraklara dikkat edin

Samsun'da bir oto kiralama firmasından araç kiralayan Tokatlı esnaf, 40 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:11
Araç kiralayanlar dikkat! İmzaladığınız evraklara dikkat edin

Türkiye genelinde araç kiraladıktan sonra haklarında icra takibi başlatılan yüzlerce kişiden biri olan Tokatlı esnaf yaşadığı dolandırıcılık olayını dile getirdi.

Erbaa ilçesinde oto ve halı yıkama işi yapan Engin Baş, yaklaşık 3 yıl önce Samsun'da bir oto kiralama firmasında otomobil kiraladığını ifade ederek, “Kredi kartımdan 2 bin lira provizyon adı altında bir miktar çektiler. Onun haricinde 950 lira kira bedelini nakit olarak ödedim. Haricen sözleşme adı altına bir evrak imzalattılar bana. Kiralama sürecinden sonra aracı teslime gittim. Evrakları daha sonra teslim edeceklerini söylediler. Sonuç itibariyle iade etmediler, 2 gün sonra beni arayıp araca zarar verdiğimi söylediler. Bizden para koparmaya çalıştılar, sıkıntılı tipler olduğunu fark ettiğim için kabul ettim.2 bin lira provizyondan kesmelerini söylemem rağmen 370 lira para talep ettiler. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra ise postacı tarafından bir tebligat geldi ‘40 bin lira borcunuzu 7 gün içinde ödemez iseniz haciz yolu ile işlem başlayacaktır' diye. Dolandırıcı olan kişi senedi doldurup icra göndermiş. Sosyal medya hesaplarına, haberlere baktığım da ise bu kişilerin dolandırıcı olduğunu gördüm” dedi.

Dolandırılanlar grup kurdu

Baş, şahısların dolandırıcı olduğuna dair açtığı davayı kazandığını belirterek, “Bu kişi kaçak olarak bir akrabasının kimliği ile yaşadığını tespit ettik. Y.S isimli şahıs Tekirdağ'da yakalandı. Benim açtığım dava ile 5 yıl hapis cezası ile 10 bin lira para cezasına çarptırıldı. Son bir ay içerisinde bir çok kişiyi icraya verdiğini öğrendim. Bu insanlar benim bugüne kadar yaptığım mücadeleleri sosyal medya hesaplarından görerek bana ulaştılar. Bende hepsine ayrı ayrı laf anlatmayla uğraşmaktansa whatsapp grubu kurdum. Artık bütün mağdurlar buradan birileri ile haberdar oluyorlar. Ülkemizde hukuk çok yavaş ilerlediği için kendi kendimize çözüm arıyoruz şuanda. 40 bin lira dolandırıldım, icraya konulan senet nedeniyle gayrimenkul ve araçlarım da haciz var. Esnafım ben bu anlamda işlerimi yürütemiyorum. 4 yıldır bu işle uğraşıyorum kimseye de laf anlatamıyorum” diye konuştu.

 

Otomobil kiralarken imzaladığınız evraklara dikkat
Araç kiralarken sözleşme adı altında imzalatılan evrakları imzalarken dikkatli olunması tavsiyesinde bulunan Baş, "Okumadığınız hiçbir şeyi imzalamayın.Geri teslim alamayacağınız hiçbir şeyi imzalamayın. Yoksa uzun süre uğraşırsınız, başınız yanabilir, uzun süre uğraşırsınız. Beni dolandıran kişi yakalandı ama hukuk yavaş ilerliyor. Bu şahısları Samsun'da tanımayan yok, savcısı, hakimi, polisi hepsi biliyor ama buna rağmen arpa boyu yol alamıyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer mağdurlarla bir olup bu işten bütün insanları kurtarmak istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla yüzün üzerinde kişi dolandırdılar. Her birinden provizyonun haricinde 20 bin ile 100 bin liraya kadar senet doldurup icraya koydular ve tahsil ettikleri rakamlarda oldu. Bizim gibi uğraşmayıp parasını ödeyen insanlar da oldu" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:11
  1. Tokat
  2. Tekirdağ
  3. Samsun
  4. araba kiralama
  5. dolandırıcılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mansur Yavaş hakim karşısında hesap verecek! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
    1. Mansur Yavaş hakim karşısında hesap..
    2. 2019 Teknofest ne zaman sona erecek?
    3. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil..
    4. Kayserispor'dan "vefa" çağrısı
    5. Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
    6. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
    7. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
    8. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
    9. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
    10. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
    11. EYT çıkıyor mu?
    12. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
    13. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
    14. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
    15. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
    16. Küçükçekmece'de korkutan yangın
    17. Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi
    18. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp..
    19. USASEM Başkanı'ndan Alevilik mesajı:..
    20. ABD, DAEŞ'i bahane ediyor! PKK'ya..
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!