Araç kiralamada ‘bayram’ hazırlığı Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.

Bayramda araç kiralamak isteyenlere seçenek sunuldu.

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği işbirliğine Ramazan Bayramı boyunca da devam edileceğini duyurdu. Yapılan şirketaçıklamasına göre; 30 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 3 gün ve üzeri yapılacak rezervasyonlarda, dünyada önde gelen bir otomobil markasının dizel aracını normalden daha düşük bir fiyatla kiralayabilecekler.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin araç kiralama şirketine ulaşmaları gerektiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.