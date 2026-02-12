Araç almak isteyenlere güzel haber! MG fiyatları duyurdu

MG, şubat ayına özel hazırladığı kampanya ile araç almak isteyenlere cazip imkanlar sağlıyor. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor’un çatısı altında yer alan ve ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, şubat ayına özel avantajlı satış koşullarını duyurdu. Bu kapsamda hacim, işlevsellik ve konfor bakımından benzersiz bir deneyim sunan MG HS Luxury modelinde anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL olarak belirlendi. Sınırlı sayıda stok için ise MG yetkili satıcılarında özel fırsatlar sunuluyor. Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi MG7 için de 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticarikredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim seçenekleri devreye alındı.

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, kullanıcılara sunduğu zengin teknolojiler ile sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren ve D SUV segmentinde yer alan HS Luxury modelininanahtar teslim satış fiyatını 2 milyon 540 bin TL olarak belirledi. MG yetkili satıcı stoklarında bulunan sınırlı sayıda HS Luxury için iseşubat ayına özelavantajlı fiyatlar sunuluyor. Euro NCAP’ten 5 yıldızı kazanarak güvenliğini kanıtlayan MG HS, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üreterek olağanüstü bir sürüş deneyimine imkân tanıyor.

Bununla birlikteMG, premium sedan modeli MG7’de, 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit alım indirimlerini devreye aldı. Bu kapsamda MG7’nin Excellence donanımlı versiyonu 2 milyon 950 bin TL, kırmızı Alcantara iç döşemeye sahip Excellence Red Edition versiyonu ise 3 milyon 80 bin TL nakit indirimli fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Segmentinin en iddialı modellerinden MG7, üstün performansı, şık ve aerodinamik “Fastback” sedan tasarımı, sportif detayları, ileri teknolojileri ve geniş yaşam alanıyla lüks sedan segmentinde dikkat çekiyor.