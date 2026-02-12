  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
New York’ta kritik görüşme! Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi “ABD’de aşırı derecede sübvanse ediliyor” Macron’dan Elon Musk çıkışı! Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür Dünya Antalya’da buluşacak! Murat Kurum’dan COP31 mesajı Cezaevleri raporu TBMM’de! E tipi cezaevleri için geri sayım başladı CHP'nin Meclis'teki kürsü işgaline siyasilerden peş peşe tepkiler ABD üslerinde alarm yükseldi: Uydu görüntülerinde askeri yığınak Türkiye 2500 DEAŞ’lı vatandaşını Irak’tan istedi mi? Irak Adalet Bakanı cevapladı... Her dinden insana sordu! Sadece Müslümanlar kabul etmedi: Bin dolara dininizi değiştirir misiniz?
Otomotiv Araç almak isteyenlere güzel haber! MG fiyatları duyurdu
Otomotiv

Araç almak isteyenlere güzel haber! MG fiyatları duyurdu

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:
Araç almak isteyenlere güzel haber! MG fiyatları duyurdu

Araç almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat… MG, şubat ayına özel kampanyasını duyurdu. Bazı modellerde indirim ve ödeme kolaylığı seçenekleri sunulacak.

MG, şubat ayına özel hazırladığı kampanya ile araç almak isteyenlere cazip imkanlar sağlıyor. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC Motor’un çatısı altında yer alan ve ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, şubat ayına özel avantajlı satış koşullarını duyurdu. Bu kapsamda hacim, işlevsellik ve konfor bakımından benzersiz bir deneyim sunan MG HS Luxury modelinde anahtar teslim satış fiyatı 2 milyon 540 bin TL olarak belirlendi. Sınırlı sayıda stok için ise MG yetkili satıcılarında özel fırsatlar sunuluyor. Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi MG7 için de 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticarikredi veya 155 bin TL’ye varan nakit indirim seçenekleri devreye alındı.

 

2 milyon 540 bin TL

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markası, kullanıcılara sunduğu zengin teknolojiler ile sürüş deneyimini daha da etkileyici bir hale getiren ve D SUV segmentinde yer alan HS Luxury modelininanahtar teslim satış fiyatını 2 milyon 540 bin TL olarak belirledi. MG yetkili satıcı stoklarında bulunan sınırlı sayıda HS Luxury için iseşubat ayına özelavantajlı fiyatlar sunuluyor. Euro NCAP’ten 5 yıldızı kazanarak güvenliğini kanıtlayan MG HS, 1.5 litrelik turbo motor teknolojisiyle 170 PS güç ve 275 Nm tork üreterek olağanüstü bir sürüş deneyimine imkân tanıyor.

 

Donanımlı versiyonu 2 milyon 950 bin TL

Bununla birlikteMG, premium sedan modeli MG7’de, 500 bin TL’ye 9 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi veya 155 bin TL’ye varan nakit alım indirimlerini devreye aldı. Bu kapsamda MG7’nin Excellence donanımlı versiyonu 2 milyon 950 bin TL, kırmızı Alcantara iç döşemeye sahip Excellence Red Edition versiyonu ise 3 milyon 80 bin TL nakit indirimli fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Segmentinin en iddialı modellerinden MG7, üstün performansı, şık ve aerodinamik “Fastback” sedan tasarımı, sportif detayları, ileri teknolojileri ve geniş yaşam alanıyla lüks sedan segmentinde dikkat çekiyor.

Dünya pazarında hız kesmiyor! Chery 2025’i 2,8 milyon satışla kapattı
Dünya pazarında hız kesmiyor! Chery 2025’i 2,8 milyon satışla kapattı

Otomotiv

Dünya pazarında hız kesmiyor! Chery 2025’i 2,8 milyon satışla kapattı

Küresel yükseliş hız kesmiyor! OMODA & JAECOO 64 ülkede 800 bin satışı aştı
Küresel yükseliş hız kesmiyor! OMODA & JAECOO 64 ülkede 800 bin satışı aştı

Otomotiv

Küresel yükseliş hız kesmiyor! OMODA & JAECOO 64 ülkede 800 bin satışı aştı

Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi
Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi

Otomotiv

Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür
Gündem

Sarhoştan genel başkan olursa olacağı bu! Küfürbaz Özgür'den CHP'li vekillere de küfür

Gazeteci Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Özarslan dışında başka isimlere de küfürler ettiğini ..
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23