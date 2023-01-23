Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller

Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunurluğundaki sıkıntılar devam ediyor. Hal böyle olunca araç almak isteyen vatandaşlar bayilere koştu. Ancak bazı markalar fiyat listelerinde değişikliğe gitti. Araç satıcıları, ÖTV'deki matrah değişikliği sonrası piyasada bir hareketlenme olduğunu ve talebin çok yüksek seviyelerde gerçekleştiğini söylüyor. Ayrıca pandemi etkisiyle bayilerde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken galerilerde ise araçlar normal satış fiyatının üstünde rakamlara satılıyor.

2022 model kasım çıkışlı bir otomobil bayiden 1 milyon liraya alınırken şu an galeride 114 kilometreye sahip sıfır araç 1 milyon 200 bin liraya satışa sunuluyor. Pandemi ile başlayan ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı ile etkisini hala sürdüren çip krizi bayilerde sıfır araç satımlarını imkansız hale getirdi. Araçlar bayilere peyder pey gelmeye devam etse de satışlar için yeterli değil. Bayi Satış Müdürü Pınar Bingöl "Az adet de olsa gelmeye mutlaka devam ediyor. Çok fazla talep olduğu için bunu yetiştirmekte zorlanıyoruz" diyerek sıfır araçlara alıcının bayilerden ulaşmasının zor olduğunu ifade etti. Bingöl, galerilerin bu durumdan istifade liste fiyatı 500 bin lira olan bir aracı 600 bin liraya satışa sunduğunu da sözlerine ekledi.

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yaşanan artış yüzde 35’lere gelmiş durumda. Oto galericiler, talebin devam ettiğini fakat ikinci el araç tedariki yapamadıklarını söyledi. İkinci el otomobil piyasasındaki talep artışı fiyatı tetikliyor. Oto galericiler, son bir aydır ikinci el otomobillerde yaklaşık yüzde 35 fiyat artışın olduğunu belirtti. Toplu araç satın aldıkları yerlerden araç tedariki problemi yaşadıklarını belirten esnaf, piyasanın kitlenmiş durumda olduğunu söyledi. İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor. Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz. Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu” dedi

Yılbaşından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35’e ulaştığını aktaran Ardeşen, “Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda” şeklinde konuştu. Peki hangi sıfır otomobilin fiyatı ne kadar değişti? İşte detaylar...

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