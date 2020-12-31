  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arabuluculukta 2021 yılı ücret tarifesi belirlendi
Aktüel

Arabuluculukta 2021 yılı ücret tarifesi belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan "2021 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" yarın yürürlüğe girecek

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:56:53 -
Arabuluculukta 2021 yılı ücret tarifesi belirlendi

ANKARA (AA) - Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki arabuluculuk faaliyetleri için 2021'de yapılacak ödemeye ilişkin ücret tarifesi belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2021 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" yarın yürürlüğe girecek.

Tarifeye göre, yazılı arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular, siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı olarak verilecek.

Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmeyecek.

- Ücret tarifesi

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret, aile hukuku uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 400 lira olarak belirlendi.

Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 330 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 680 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 700 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 720 lira olacak.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında 2 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf başına 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 400 lira olarak belirlendi.

Tüketici uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 400 lira olacak.

Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf başına 205 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 430 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 450 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 470 lira olarak belirlendi.

- Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen uyuşmazlıkların ücretlendirmesi

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret, ilk 50 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9; sonra gelen 80 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 5, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 7,5'i olacak.

Sonra gelen 130 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 4, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 6 olacak; sonra gelen 260 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 3, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 4,5; sonra gelen 780 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 2, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 3'ü olacak.

Sonra gelen 1 milyar 40 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 1,5, birden fazla arabulucu görev yaparsa 2,5; sonra gelen 2 milyar 80 milyon lira için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 1, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 1,5; 4 milyar 160 milyon liradan yukarısı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 0,5 birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 1'i olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay