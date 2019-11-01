Arabuluculuk başvuru nasıl yapılır?

Arabuluculuğa nasıl başvurulur? Arabulucu olma şartları nedir? Arabulucu başvuru nasıl yapılır? Sorularını herhangi bir nedenle mahkemelik olacaklar tarafından sorgulanmakta. Arabuluculuk başvurusu yapacak taraf, karşı tarafın ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Arabuluculuk Bürosuna başvurmalıdır. İşte Arabulucuya başvuru nasıl yapılır? sorusuna ilişkin haberin detayları.

İşten çıkarıldım sadece kıdem tazminatı verdiler. İhbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ücretlerim ödenmedi. İşten çıkarılalı 1 yıl oldu. Mahkemeye versem alabilir miyim? Sorusuna Faruk Erdem şu şekilde cevap veriyor: Bu tür alacaklar için eskiden iş mahkemesine gidiliyordu. Son düzenlemeyle iş mahkemesine gitme şartı olarak arabulucu getirildi. Böylece hem daha kolay ve daha kısa sürede sorunlar çözülüyor. O yüzden önce arabulucuya gitmeniz, burada sonuç çıkmaz ise mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Tüm alacaklarınız için talepte bulunabilirsiniz. Zaman aşımı 5 yıl bunu geçirmeyin.

Peki arabuluculuk nedir?

Avukat Yiğit Beşok arabulucukla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Arabulucu, tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları ve menfaatleri tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretir ve kendi menfaatleri doğrultusunda toplantıya katılırlar. Burada en çok karıştırılan husus arabulucuların bir karar merci gibi görülmesidir. Arabulucunun görevi sadece tarafları adil şekilde sulhe yönlendirme ve arabuluculuk faaliyetini koordine etmektir. Arabulucu karar veren taraf değildir. Taraflar aralarındaki uyuşmazlıkları kendileri çözerler. Bu yüzden özellikle tarafların yanlarında avukat (hukukçu) bulundurmaları son derece önemlidir.

Arabulucuya başvuru nasıl yapılır?

Arabulucuya işçi veya işveren bizzat kendileri başvurabileceği gibi avukatları (kanun temsilcileri) vasıtası ile de başvurabilirler. Taraflar arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucu üzerinde anlaşabilecekleri gibi başvuru yapmak isteyen taraf dilerse diğer taraf ile diyalog kurmadan tek başına arabuluculuk bürosuna gidip başvurusunu da yapabilir. Karşımıza en çok çıkan başvuru tipi genelde de bu niteliktedir.

Arabuluculuk toplantısına katılmama cezası nedir?

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar kendileri, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Arabuluculuk toplantısına katılmamanın yaptırımı nedir? İş Mahkemeleri Kanunu (7036 S. Kanunun) Md.3/12: "Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır."

Arabuluculuk ücretleri