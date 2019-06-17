Arabistan’dan çirkin tezgah

Bursa’ya 2018 yılında en fazla yabancı turist Suudi Arabistan’dan geldi. Cemal Kaşıkcı olayından sonra Türkiye ile arası açılan ve Türkiye’nin turizmden pay almasını hazmedemeyen Suudi Arabistan, videolarla Bursa ve Türkiye aleyhinde karalama kampanyası başlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa Türkiye’nin en huzurlu şehirleri arasında gösteriliyor. Bursa’nın turizmde hak ettiği payı alması için olağanüstü gayret sarf ediyoruz" dedi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin hazır ayı olan toplantısı yapıldı. Toplantıda Bursa’nın turizmden daha fazla nasıl pay alabileceği ve 2018 yılında şehre gelen yabancı turistlerin sıralaması açıklandı

Bursa’ya 2018 yılında en çok Suudi Arabistan’dan turist geldiği ortaya çıktı.

Bir yılda 52 bin 373 Suudi Arabistanlı turist Bursa’ya gelirken, bu turistler 225 bin 766 gece konaklama ile birinciliği elinde bulundurdu. Kuveyt 49 bin 458 giriş, 152 bin 064 gece konaklama ile ikinci, Malezyalı turistler ise 21 bin 555 giriş ve 24 bin 433 gece konaklama ile üçüncü oldu.

Suudi Arabistanlı turistlerin Türkiye ve Bursa’yı yoğun ziyaret etmesi ve gece konaklamalarını hazmedemeyen Suudi Arabistan’da bazı çevreler Türkiye aleyhine sosyal medyada videolarla karalama kampanyası başlatıldı. Videoda Türkiye’ye gidilmemesi gerektiği işlenirken, Türkiye’de bulunan bıçaklı gaspçıların yerini turizmcilerin aldığı vurgusu yapılıyor.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Seçilen Alinur Aktaş, Bursa’nın tarihi ve doğa turizmi acısından ziyaret edilecek muhteşem bir yer olduğunu belirtirken, "Bursa’nın turizmde hak ettiği payı alması için olağan üstü gayret sarf ediyoruz. Bursa önümüzdeki yıllarda turizmden daya fazla pay alacak" dedi.