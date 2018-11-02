Arabistan Yemen'de Husilere ait askeri noktaları hedef aldı

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki'nin yaptığı ve Suudi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, koalisyon güçleri, Uluslararası Sana Havalimanı yakınındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ndeki askeri noktaları hedef aldı.

Saldırıda ayrıca balistik füze depoları, insansız hava araçları kontrol istasyonları ile bomba imalathanelerinin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Söz konusu saldırının, Husilerin hareketlerinin yakından takip edilmesiyle elde edilen istihbarat bilgileri sonucunda gerçekleştirildiğini kaydeden Maliki, Uluslararası Sana Havalimanı'nda Birleşmiş Milletler ile insani yardım uçaklarının uçuşlarına devam edeceğini kaydetti.





