Arabistan Konsolosluğu’na Cemal Kaşıkçı araması

Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolusluğunda kayıp olmasına ilişkin Türkiye, Suudi Arabistan’da arama yapılması için izin istedi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman daha önce yaptığı açıklamada konsolosluğun kapıları Türk yetkililerine açık demişti.

Türkiye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etti. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletildi.