Arabistan felaketi yaşıyor! Ölü ve yaralılar var!

Devlet medyası, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki dağlardan gelen selin Cumartesi günü Cizan vilayetindeki bir köprünün bir kısmını sürükleyerek bir kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi. Devlet televizyonu haber kanalı Al-Ekhbariya, sel sularına kapılan ve biri çöken köprü desteği tarafından ezilen iki aracın görüntülerini yayınladı.

Kızıldeniz liman kenti Cizan'ın iç kesimlerindeki önemli bir kavşakta meydana gelen köprü çökmesinde çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Ulusal Meteoroloji Merkezi Cumartesi günü yaptığı açıklamada Cizan eyaletinde daha şiddetli yağışların görüleceği ve dağlarda gök gürültülü fırtınaların beklendiği uyarısında bulundu. Cizan eyaleti birbirinden oldukça farklı iklimlere sahip. Kızıldeniz boyunca uzanan dar kıyı ovası Suudi Arabistan'daki en yüksek sıcaklıklardan bazılarını yaşarken, 3.000 metreye (10.000 feet) kadar yükselen iç kesimlerdeki dağlar çok daha serin ve yaz aylarında bile önemli ölçüde yağış alıyor.

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