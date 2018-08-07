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Arabayı kurtarayım derken uçurumdan yuvarlandı

Isparta Sidre Tepesi’nde seyir halindeyken uçurumda askıda kalan otomobilini kurtarmak isteyen sürücü, yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlanarak yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 16:15
Arabayı kurtarayım derken uçurumdan yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Eşref Gürdal idaresindeki otomobilin tekerleği, Sidre Tepesi mevkiinde bir anda uçurumda asılı kaldı. Aracını bulunduğu yerden kurtarmak istediği sırada bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybeden Eşref Gürdal, yaklaşık 30 metre aşağı yuvarlandı.

Yaralı Gürdal’ı kurtarmak için bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tepeden aşağı yuvarlanan sürücüyü kurtardıktan sonra sedye ve bağlanan halat yardımıyla yola çıkardı.

Kurtarıldıktan sonra 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi bölgede yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:15
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