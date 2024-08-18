  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ROKETSAN’ın yenilikçi sistemi: PARAŞÜTLÜ TR-122

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü! Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek

Altını olan yıl sonu cebini dolduracak: İslam Memiş, yıl sonu tahminini açıkladı!

Turizmde kantarın topuzu kaçınca turistler de kaçtı! Bodrum’da akla ziyan fiyatlar

Hamas'tan uluslararası topluma ve BM'ye çağrı! Sessizliği bırakın, sivilleri koruyun

Yepyeni konseptiyle IDEF 2025 geliyor!

"Türkiye'ye ısrarla vermeyeceğiz" diyorlardı! Eurofighter savaş uçaklarına kimin engel olduğu ortaya çıktı

Kuzey Irak'a hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yunanistan'dan bardağı taşıran son damla! Türkiye’nin Kırmızı Çizgisine dokundu! Ege'de savaş çıkartacak hamle

Toprakları petrol kaynayan ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif: 18 Ağustos'a kadar kararınızı bildirin
Yerel Arabasının arkasında Killer (Katil) yazan şahıs 2 kişiyi öldürdü
Yerel

Arabasının arkasında Killer (Katil) yazan şahıs 2 kişiyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-18 07:48:00 -
Arabasının arkasında Killer (Katil) yazan şahıs 2 kişiyi öldürdü

KÜTAHYA'da 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak gelen kız kardeşlerin babası Arif ve annesi Dilek Gürcan ise birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken, otomobilin arkasındaki Killer 777 (katil) yazısı ise dikkat çekti.

​Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan’ın yanına giden Melike ve Mine Kurt, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Kaza ölen Mine ve Melike Kurt’un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi. Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Mine ve Melike Kurt’un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin
Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin

Siyaset

Meclis’in iki yüzlü vekilleri! Bu tepkiyi masumları katleden hevallerinize gösterin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş
AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş

Siyaset

AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş

Şekilleri dikkat çekiyor! Talihsiz Temel'in yüzü karpuzdan güldü
Şekilleri dikkat çekiyor! Talihsiz Temel'in yüzü karpuzdan güldü

Yaşam

Şekilleri dikkat çekiyor! Talihsiz Temel'in yüzü karpuzdan güldü

İşte bu CHP’ye Temel bey kefil olmuştu! Özel'in ayağında kırık oluştu, vekillerin elinde ne oluştu
İşte bu CHP’ye Temel bey kefil olmuştu! Özel'in ayağında kırık oluştu, vekillerin elinde ne oluştu

Gündem

İşte bu CHP’ye Temel bey kefil olmuştu! Özel'in ayağında kırık oluştu, vekillerin elinde ne oluştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23