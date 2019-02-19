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Arabasında uyuyordu... ABD polisinden genç siyahi repçiye 25 kurşun!

ABD'nin California eyaletinde polis tarafından, 9 Şubat'ta arabasında vurularak öldürülen repçi Willie McCoy'un vücuduna 25 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

19 Şubat 2019 Salı 23:59
Arabasında uyuyordu... ABD polisinden genç siyahi repçiye 25 kurşun!

McCoy ailesinin avukatı Melissa Nold, NBC News'e yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki McCoy'un cesedi üzerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

McCoy'un 25 kurşunun hedefi olduğunu belirten Nold, kurşunlardan bazılarının yüzüne ve boğazına isabet ettiğine işaret ederek, "Bunu, aşırı güç kullanımı olarak tanımlamak yetersiz bir ifade olur." dedi.

Nold, polisin McCoy'a doğrudan ateş açmak yerine, kaçmasını önleyici tedbirler alabileceğini de belirterek, "Durum daha farklı bir şekilde ele alınabilirdi." ifadelerini kullandı.

"Willie Bo" sahne adıyla tanınan genç rapçi McCoy, 9 Şubat'ta yol üzerindeki bir işletmenin önünde arabasında uyurken, işletme sahipleri tarafından polise ihbar edilmişti. Polisin "eller yukarı" ihtarına uymayan McCoy, kucağındaki silaha sarılması sonucu 6 polisin kurşunlarının hedefi olmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 23:59
  1. Willie Bo
  2. Willie McCoy
  3. California
  4. ABD

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