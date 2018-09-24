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Arabası su kanalına uçtu, 'Baba lütfen anneme söyleme' dedi

Adana'da, kontrolünden otomobili sulama kanalına düşen ve çevredeki vatandaşların sudan çıkardığı sürücü Hanefi Dilmeç (30), telefonla aradığı babasına "Lütfen, anneme bir şey söyleme. Bende bir şey yok; ama araba mahvoldu" dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:22
Arabası su kanalına uçtu, 'Baba lütfen anneme söyleme' dedi

Kaza, öğle saatlerinde, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hanefi Dilmeç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevredekiler, sürücü Hanefi Dilmeç ile yanındaki Burcunur Akgöz'ü (20) sudan çıkardı. Kazanın şokunu atlatamayan Akgöz'ü yine çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından telefonla babasını arayan Dilmeç, "Baba lütfen, anneme bir şey söyleme. Arabayla kanala düştüm. Bende bir şey yok, araba mahvoldu" dedi.

Sudan çıkmalarına yardımcı olanlardan biri, Dilmeç ile Akgöz'i, "Olan arabaya olsun. Üzülme, sende bir şey yok" diyerek, teselli etti.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Hanefi Dilmeç ve Burcunur Akgöz'e olay yerinde müdahale etti. Hanefi Dilmeç, ayrıca bugün üniversiteye başlayacağını söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 18:22
  1. Adana
  2. Trafik kazası
  3. Araba sulama kanalına uçtu

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