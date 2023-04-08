Arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Sürücüler 16 bin 431 lira ödeyecekler

Arabası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak yönetmeliğe göre; aylık olarak trafik sigortası yüzde 2 artacak. Hasarsızlık oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilecek. Hasarsızlıkta basamak adedi 7'den 8'e çıkacak. Yüzde 100 elektrikli araçlara da yüzde 10 ekstra prim indirimi uygulanacak. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı, konuyla ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Yüzde 50 prim indirimi için tek şart var

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyon Başkanı Turusan Bağcı ilk kez poliçe yapacak olanlara uyarılarda bulunarak, "Bildiğiniz üzere trafik sigortasında primler devamlı değişiyordu ve çok ciddi anlamda yükseliyordu. Primlerin artmasına rağmen hasar artmaya böylece primler artmaya devam ediyordu. Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu, köklü değişikliklere giderek sürücü davranışını değiştirmeye yönelik birçok uygulamayı gündeme alacağını söyledi. Bu amaçla da 4 Nisan 2023 tarihinde 1 Mayıs 2023'te yürürlüğe girecek yeni bir yönetmelik yayımladı. Daha önce açıkladığımız 1 Mayıs'ta kesin olarak yürürlüğe girecek yeni basamaklar ilan edildi. Bunlar 8. ve 0. basamak olarak öne çıkıyor. Bildiğiniz üzere ilk kez sigorta poliçesi yaptıracak olan herhangi biri 4. basamaktan sisteme dahil oluyordu. Eğer kötü bir sürücü değilse bir sonraki yıl yüzde 10, sonraki yıl yüzde 22, sonraki yıl yüzde 42'ye kadar indirim alabiliyordu. Şimdi ise yeni bir basamak eklenerek artık sürücüler yüzde 50'ye kadar indirim alabilecek. Ama bunun bir şartı var en az 5 yıl 7.basamakta hiç hasar almadan araç kullanmış olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

İyi sürücüler cüzi miktar prim ödeyecek

Kazaya az karışan sürücülerin cüzi bir miktar prim ödemesi yapacaklarını söyleyen Bağcı, "Örnek vermek gerekirse İstanbul için ilk kez araba aldıysanız 5 bin 477 lira sigorta primi ödeyeceksiniz. Bu rakam tavan prim dediğimiz primlerdir. Siz iyi sürücüsünüz ilk yıl yüzde 10 indirim aldınız. Sonraki yıl yüzde 22, daha sonra ise yüzde 42 oranında indirim alarak 7. basamağa kadar ilerlediniz. Şimdi iyi sürücüyseniz 8. basamağa geçip 2 bin 738 lira prim ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kötü sürücülerin rekor düzeyde prim ödeyeceklerini ifade eden Bağcı, dikkat çeken detayları açıkladı. Bağcı, Tam tersi kötü sürücüyseniz, kaza yaptıysanız yüzde 45, bir sonraki yıl yüzde 95, bir sonraki yıl ise yüzde 135 zamlı prim ödeyebiliyordunuz. Şimdi kötü sürücülere bir haber daha geldi. Yeni yönetmelik diyor ki 1. basamaktaysanız ve 3 yıl içeresinde kazaya karıştıysanız tazminat ödediyseniz 0. basamağa düşüp yüzde 200 artışla prim ödeyeceksiniz.. Tam tersi ise kötü sürücüyseniz primler yıl bazında artıyor. 0. basamağa düşerseniz yüzde 200 zamlı olarak 16 bin 431 lira prim ödeyeceksiniz. Kötü sürücü ile iyi sürücü arasındaki fark böylece ortaya çıkmış oluyor. Sürücüler için sürücü sicili uygulaması da geliyor. Yani sürücüler kaza yaptıkça sürücü notu düşecek. Çok kaza yapan ticari sürücüler ise yüksek primler karşısında işsiz bile kalabilir." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan elektrikli araçlara uygulanacak olan ek sigorta prim indirimiyle ilgili açıklamalarda bulunan, Bağcı,"Yine yürürlüğe girecek önemli hususlara değinmek gerekirse, elektrikli araçlar için bu indirimlere ek olarak yüzde 10 ek indirim geldi. Bir diğer uygulamaya baktığımızda ise hasar durumunda orijinal bir parça yerine sertifikalı orijinale eşdeğer parça kullanmak istiyorum seçeneğiyle bu indirimlere basamaklara ek yüzde 20 daha indirim hakkı kazanıyorsunuz." dedi.

Primlere bir defaya mahsus yüzde 5 zam

Milyonlarca araba sahibini ilgilendiren prim zammı ile ilgili de görüşlerini belirten Bağcı, "Yönetmelikte önemli değişikliklerinden bir tanesi de 2022 yılında Eylül ayında çıkan yönetmelikle her ay yüzde 4.75 trafik sigortası primi ay bazında artıyordu. Bu 4.75'lik trafik sigortası prim artışı haziran ayı itibarıyla geçerli olmak üzere yüzde 2'ye indirilmiş oldu. Bunu 2 katına çıkarma ve yine sıfıra indirime yetkisi ilgili kuruma verildi. Ama bir defaya açıklanan nisan primlerinden mayıs primlerine yüzde 5 artış uygulanacak. Yani 1 Mayıs'ta primlere yüzde 5 oranında zam gelecek. Mayıstan sonra da her ay yüzde 2 artış gerçekleşecek. Nisan ayında ilk kez araba alan poliçe yaptıran bir kişi açıklanan tavan fiyatına göre; 5 bin 477 lira ödeyecek." şeklinde konuştu.