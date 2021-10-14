Arabaşı Çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Bol şifalı, tavuk eti ile hazırlanan bu özel çorbayı listenize ekleyin.

Malzemler

1 adet tavukgöğsü

Yarım kilo un

8 adet ekşi erik

20 gram acı biber

Domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kuru biber

Tuz

Yapılışı

Tavuğu haşlayıp didikleyin. Erikleri küçük bir tencerede haşlanmaya bırakın. Bir başka tencerede suyu kaynattıktan sonra unun yarsını ve tuzu ekleyin. Topaklanmadan pişirin. Bir lapa elde edeceksiniz. Bu un lapasını geniş bir kaba dökün ve soğumasını bekleyin. Bir tencerede sıvı yağı kızdırın ve salçayla kavurun. Üzerine 1 litre su ve 5 yiyecek kaşığı un ilave edin. Haşladığınız erikleri de ilave edin. Kuru biberleri ve tavuk etlerini de ekleyip karıştırarak pişmesini sağlayın. Servis edeceğiniz zaman unlu lapayı baklava şeklinde dilimleyin. Bir kaseye birkaç lapa ve üstüne çorba ilave edin. Kuru biberle sıcak servis edin. Afiyet olsun.