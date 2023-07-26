Arabanın üzerine ağaç devrildi

Mithatpaşa Caddesi'nde park halindeki bir aracın üstüne bilinmeyen bir sebepten dolayı ağaç devrildi. Aracın boş olması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Ağacın devrilmesinden dolayı vatandaşlar büyük panik yaşadı. Araçta maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri tutanak tuttu.

Araç sahibi yaptığı açıklamasında ”Olay anında tam karşı taraftaydım. Bir anda ağacın düştüğünü duydum. Görünce şoka girdim. Bir baktım benim arabamın üzerine devrilmiş. Yaralanan olmadı. Arabamda çok büyük maddi hasar var.” ifadelerini kullandı.