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Gündem Arabanın tavanında yolculuk kötü bitti
Gündem

Arabanın tavanında yolculuk kötü bitti

Yeniakit Publisher
2024-03-03 11:36:00 -

Çorum'da, arkadaşının kullandığı otomobilin tavan kısmına çıkarak yolculuk yapan şahıs düşerek yaralandı.

Çorum’da yaşayan 17 yaşındaki T.Ç. arkadaşı M.T’nin kullandığı otomobilin tavanına çıktı. Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra çevredekilere öpücük atmaya çalışan T.Ç. araçtan düşen genç yaralandı. Yaralı olan T.Ç. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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