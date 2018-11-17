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Arabanın içinde görüldü! Yanına bile yaklaşamadılar

Malatya'da başka köpeklerle dövüştürülen ve yaralandıktan sonra bir arabanın arkasına konan saldırgan köpek, panik yarattı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:43
Arabanın içinde görüldü! Yanına bile yaklaşamadılar

Malatya'da dövüştürüldükten sonra yaralanan saldırgan köpek paniğe neden oldu. Ayak ve boyun bölgelerinde kan izlerinin bulunduğu köpek belediye ekiplerince kurtarılarak belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi Altuncu sokakta park halinde kapıları ve camları kapalı bir aracın bagaj kısmında yaralı köpeği gören sokak sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı olduğu belirtilen köpeğin saldırma ihtimaline karşın müdahale etmeyerek belediye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine belediye yetkilileri park halindeki aracın bagaj kısmına kitlenen köpeği özel bir aparat yardımıyla boynundan yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı.


Ayak ve boyun bölgelerinde kan izlerinin bulunduğu köpek belediye ekiplerince belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:43
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. yaralı köpek
  4. köpek dövüşü

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