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Aktüel

Araban’da bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Akkoç kırsal Mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:58:14 -
Araban’da bir mahalle karantinaya alındı

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Akkoç kırsal Mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında ilçeye bağlı Akkoç kırsal Mahallesi karantinaya alındı. Korona virüs testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine Akkoç (Mendollu) kırsal Mahallesi’nde 14 gün karantina tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı. Karar üzerine güvenlik güçleri mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.

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