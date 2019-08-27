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Araban Ovası’nda pamuk hasadına başlandı

Türkiye’deki pamuk üretiminde önemli yerlerden olan Araban Ovası’nda, 2019 yılının ilk pamuk hasadı yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 09:36
Araban Ovası’nda pamuk hasadına başlandı

Türkiye’deki pamuk üretiminde önemli yerlerden olan Araban Ovası’nda, 2019 yılının ilk pamuk hasadı yapıldı.


Araban Ovası’nda yaklaşık 40 bin dönümlük alanda başlanan 2019 yılı pamuk hasadında, üretici bir dönüm pamuk ekili alandan 400 ile 450 kilogram civarında verim aldı. Üretici için ‘beyaz altın’ ile eş değer görülen pamuk, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Son yıllarda girdi maliyetlerinin artışı ile üreticisini mağdur eden pamuğun kilogram fiyatı henüz açıklanmazken, kütlü pamuk taban fiyatının en az 4 lira 65 kuruş olması bekleniyor.


Esentepe kırsal Mahallesi’nde 55 dönüm arazisinde pamuk hasadı yapan çiftçi Hüseyin Mandallı, “Geçen yıl Çukobirlik bir kilogram kütlü pamuk fiyatını 4 Lira 60 kuruş olarak açıklamış ve alım yapmıştı. Bu yıl bir kilogram kütlü pamuk üretebilmek için geçen yıla oranla maliyetler arttı. Arabanlı üreticiler olarak hasat öncesi bir araya gelerek bu yıl bir kilogram kütlü pamuk üretmenin maliyetini hesap ettik. Yaptığımız hesaplarda 2 lira 65 kuruş civarında maliyet çıkardık. Bakanlığın bu yıl bir kilogram kütlü pamuk fiyatı olarak en az 4 lira 50 kuruş taban fiyat açıklamasını bekliyoruz. Bu yıl pamuk fiyatları bu fiyattan aşağı açıklanırsa, üretimdeki artan masraflar karşısında pamuk üreticileri olarak batarız. Bir yıl boyunca bin bir türlü zahmet ve masraflarla bir ürünü yetiştirmekten gaye kazanç sağlamaktır. Son yıllardaki petrol, gübre, tarım ilaçlarına yapılan zamların altında üreticiler olarak ezildik, güçlükle üretim yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.



40 bin dönümlük alanda hasat


Araban Ovası’nda 40 bin dönümlük alanda pamuk hasadının yapıldığını söyleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Araban Ovası’nda pamuk üretiminin bu yıl yaklaşık 40 bin dönüm civarında gerçekleşti. Bu yıl geçen yıla oranla artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerimiz mağdur olmuştur. Geçen yılın altında taban fiyat açıklanırsa üreticilerimiz artan maliyet fiyatları karşısında mağdur olur. Yıllardır pamuk üretimindeki maliyetlerin sürekli artış sağlaması ürün fiyatlarının da düşük olması sebebiyle pamuk üretimindeki geçen yıllara oranla büyük maliyet farkı üreticilerimizi mağdur ederken, her geçen yıl pamuk üretimindeki girdilerin artması ve fiyatın düşüklüğü nedeniyle üreticilerimizin mağduriyeti her yıl artarak devam ediyor. Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak bu yıl bakanlığın bir kilogram kütlü pamuk alımı için girdi fiyatlarının yükselmesini de hesap ederek en az 4 lira 50 kuruş üzerinde taban fiyat belirlemesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:36
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