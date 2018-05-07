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Arabadan ses gelince anladılar! Motorun içinden...

Adana’nın Kozan ilçesinde girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:32
Arabadan ses gelince anladılar! Motorun içinden...

Bir yakınını okuldan almak için evinden çıkan Zafer Gök, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi üzerindeki okulun önüne geldiğinde aracını park etti. Aracın motor bölümünden köpek sesi geldiğini duyan Gök, sıkışan yavru köpeği kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve Cankur ekipleri olay yerine gelerek, aracın motor bölümünde sıkışan yavru köpeği uzun uğraşlar sonucu çıkardılar. 

Zafer Gök, “Köpeğimiz aracın altına girmiş haberimiz olmadan. Arabamızla hareket ederken birden ses geldi ve durduk. Aracımızdan ses geldiğini duyduk, hemen aracımızın motor bölümünde bir köpek olduğunu anladık ve itfaiyeye haber verdik. Köpek aracın motor bölümüne habersiz girmiş ve biz sonradan fark ettik. İtfaiyeye haber verdik ve köpeğimiz kurtarıldı” dedi. 

Köpeği kurtaran itfaiye personeli Fatih Yüce, “110 İtfaiye Amirliğine bir köpeğin aracın motor kısmında sıkıştığı ihbarı üzerine buraya geldik. Arkadaş okul önüne öğrencisini almaya gelmiş fakat motor kaputundan bir ses geldiğini anlamış. Köpeği fark etmişler ancak köpeğe zarar vermemek için bizlere haber verdiler. Kozan itfaiyemiz ve Cankur olarak bizde gerekli müdahale ile alamasak dahi bir çukura çekip hayvanı sıkıştığı yerden aracın altından kurtarmayı deneyecektik ama şans çıkarabildik buradan. Geçmiş olsun diyoruz. Herhangi bir kazaya neden olmadan hayvanı sıkıştığı yerden canlı olarak kurtardık” diye konişti.  Köpeğin sahibi Şadi Can Köse isimli çocuk ise, “Köpeğimin kurtarıldığına çok sevindim” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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