  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Arabada sinema keyfi Kartepe ve Kandıra ile devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Arabada Sinema” etkinliği Kartepe ve Kandıra ilçesinde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:39:59 -
Arabada sinema keyfi Kartepe ve Kandıra ile devam edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Arabada Sinema” etkinliği Kartepe ve Kandıra ilçesinde devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirilen “Arabada Sinema” etkinliği “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile bu hafta Kartepe ve Kandıra ilçelerinde devam edecek. Kocaelililerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik 18 Haziran Perşembe günü Kartepe’de, 20 Haziran Cumartesi günü ise Kandıra’da saat 21.00’da gerçekleştirilecek.


İzmit, Gebze, Derince ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliği vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşların büyük beğeni ile izlediği etkinlik şimdi de Kartepe ve Kandıra ilçelerinde gerçekleştirilecek. İlk olarak 18 Haziran Perşembe günü Kartepeli vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kalıcı Konutları karşısı Lojistik Araç Park Yeri’nde arabada sinema etkinliği ile buluşacak. Ardından 20 Haziran Cumartesi günü Kandıralar Kapalı Pazar alanı yanındaki otoparkta “7. Koğuştaki Mucize” filmini izleyebilecek.


Vatandaşlar filmin sesini kapalı devre radyo sistemiyle dinleyebilecek. Ayrıca filmi izlemek için gelenlere ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ikramında bulunulacak. Saat 21.00’da düzenlenecek Arabada Sinema etkinliği ile Kartepe ve Kandıralılar sinemaların kapalı olduğu, insanların sosyal aktivitelere ihtiyaç duyduğu bu zor zamanlarda bir nebze de olsa nefes alma imkanı bulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı