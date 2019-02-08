Araba çarpan yaralı çakal tedavi altına alındı Kırklareli'de otomobilin çarpması sonucu yaralandığı ileri sürülen çakal, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Kırklareli'de bir çakal, iddiaya göre otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yolda hareketsiz yatan ve acı çeken çakalı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı çakalı alarak müdürlüğe götürdü. Burada sağlık kontrolü yapılan çakal, ilk müdahalesinin ardından tedavisinin devamı için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne sevk edildi.

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