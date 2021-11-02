  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ara tatilde karne veriliyor mu?
Eğitim

Ara tatilde karne veriliyor mu?

Karneler ne zaman alınacak? Kasım ayı tatiline kısa bir zaman kaldı. Pek çok kişi kasım ayı 1.ara tatilde öğrencilerin karne alıp almayacağını araştırıyor. Peki, ara tatilde karne veriliyor mu? Ara tatil kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:05:00 -
Ara tatilde karne veriliyor mu?

Kasım ayıyla birlikte ara tatil için geri sayım başladı. Pek çok kişi ise ara tatilde karne verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatilde karne veriliyor mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenciler yarıyıl tatilinin yanı sıra iki kez ara tatil yapacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birleştirildiğinde öğrenciler 9 günlük tatilin ardından 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatilde öğrencilere karne verilmiyor.

Birinci dönem karneleri 21 Ocak’ta dağıtılacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasına yapılacak. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatili ise 17 Haziran Cuma günü başlayacak.

Uzaktan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?
Uzaktan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?

Eğitim

Uzaktan eğitim başlayacak mı son durum | Okullar kapanacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Ar..
Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı
Sağlık

Muz ve pırasa yerseniz... Uzman isim çarpıcı detayı paylaştı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Selin Nur Ünal, hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.
Acı gerçek ortaya çıktı! Boris Johnson'un ninesi İstanbul'da bir adama satılmış
Dünya

Acı gerçek ortaya çıktı! Boris Johnson'un ninesi İstanbul'da bir adama satılmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dedesinin babaannesi Hanife Feride’nin, Rusya'nın Çerkeslere yönelik sürgününde Türkiye'ye göç ettiği v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay