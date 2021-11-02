Kasım ayıyla birlikte ara tatil için geri sayım başladı. Pek çok kişi ise ara tatilde karne verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatilde karne veriliyor mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenciler yarıyıl tatilinin yanı sıra iki kez ara tatil yapacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birleştirildiğinde öğrenciler 9 günlük tatilin ardından 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Ara tatilde öğrencilere karne verilmiyor.

Birinci dönem karneleri 21 Ocak’ta dağıtılacak. Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasına yapılacak. İkinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Yaz tatili ise 17 Haziran Cuma günü başlayacak.