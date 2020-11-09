Ara tatil öncesi uzmanından öğrenci ve velilere öneriler

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım'da yapacak öğrenciler ve velileri için öneriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Öğrenciyi zorlamamak gerektiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

"Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vadede zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın. Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir.

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'Zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken, kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri, bu noktada iki adım öne geçirecektir."





- "Spor öğrenmeyi kolaylaştırır"





Öğrenciler için spor önerisinde de bulunan Durak, spor yapma ve bunu alışkanlığa dönüştürmenin ruh sağlığını koruduğunu, daha iyi öğrenmeyi desteklediğini aktardı.

Durak, "Spor öğrenmeyi kolaylaştırır. Birey, spor yaparken öğrenilen bir hareketi öncelikle zihninde canlandırır, nasıl yapabileceğini anımsar ve davranışa döker. Bu da çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar, zekasını daha iyi kullanmasına fırsat verir. Bu konuda çok sayıda bilimsel makale bulunmaktadır. Ara tatil döneminde düzenli spor yapılması tüm öğrencilere katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.





- "Öğrenciler kadar velilerin de dikkat etmesi gereken noktalar var"





Sibel Durak, ara tatil dönemlerinde öğrenciler kadar velilerin de dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayarak, bunların başında "ders çalış" baskısının yapılmamasının geldiğini aktardı.

Ailelere, çocuklarının bir tatile ihtiyaç duyduğunu unutmamaları çağrısında bulunan Durak, şu önerilerde bulundu:

"Tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanmalı. Tatilde çocuklarla zaman geçirmeye özen gösterilmeli. Bu dönemde hafif tekrarlarla ve ödevlerini yaparak derslerden kopmaması sağlanmalı. Tatilde çalışma programı yaparken çocuğun da fikri alınmalı. Günün hangi saati ders çalışılacağına birlikte karar verilmeli.

Çocuğun televizyon ve bilgisayar kullanım süresi de bir hayli önemli. Kararı çocuğa bırakırsanız büyük ihtimalle sınırsız kullanım hakkı isteyecektir. Buradaki denge, aşırıya kaçılmadan kullanım hakkı verilmesi ile korunabilir. Tatilin öncelikle çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğu unutmayın. Derslere biraz ara verseler de bunun ara tatile kadarki dönem için yeni bir enerji yaratacağından kuşkunuz olmasın."





