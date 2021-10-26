Ara tatil ne zaman başlıyor? İlk ara tatil ne zaman kasımın kaçında? 2021 2022 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2021 2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de açılan yüz yüze eğitimde şimdi öğrenciler ara tatil tarihini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takviminde 2021-2022 yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri açıklandı. Peki ilk ara tatil ne zaman? 2021 2022 şarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte ara tatil tarihi...

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak 2021 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre yarıyıl tatili ile eğitime 2 haftalık bir ara verilecek. Bu süreçte hem öğrenciler hem de öğretmenler dinlenme fırsatı bulacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2021 2022 birinci dönem ilk ara tatil ne zaman? 2021 2022 şarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İşte ara tatil tarihi

Ara tatil ne zaman, birinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci dönem ara tatil ne zaman? İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.