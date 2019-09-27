Ara değil, aranan eleman yetiştirilecek

Mesleki ve teknik eğitim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla, “Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı”nda masaya yatırıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörlerin ihtiyacı ve çağın niteliklerine uygun olarak hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçildiğini söyledi.

Bu kapsamda, TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile oda ve borsaların mesleki eğitim alanında iş birliği yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alındı. Oda ve borsalarımız vasıtasıyla, mesleki eğitimin dinamik ve sanayi, ticaret, tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Pilot projeyle geliştireceğimiz, kamu-özel sektör ortak yönetim modelini, tüm mesleki eğitim sistemine yaygınlaştıracağız. Böylece, özel sektörün, mesleki eğitimde rolü artacak, söz sahibi olacak. Buradan mezun olacak meslek liseliler, iş hayatına hazır bir şekilde yetişecek. Kısacası buradan mezun gençlerimiz, ara eleman olmayacak, aranan eleman olacak.”

Üniversiteden önce mesleki eğitim

Eğitimde atılması gereken adımların, bakanlık tarafından kararlılıkla atılacağına inandıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Eğitim kurumlarını birer girişimcilik merkezi haline getirmeliyiz. Zira daha zengin, daha müreffeh bir Türkiye için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak ilk platformlar da, üniversite öncesinde ilk, orta ve mesleki eğitim kurumlarıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Eğitim kurumlarını girişimcilik merkezi haline getirmeliyiz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin sadece sınıflarda değil hayat sahnesinin tamamını kapsaması gereken bir süreç olduğunu söyledi. İllerdeki sektörlerle okullardaki bölümler arasındaki örtüşme sağlanamazsa sahici bir ekonomi-eğitim ilişkisinin de kurulamayacağına işaret eden Selçuk, “Bu konuda oldukça düşük bir ilişki söz konusu ama önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde çok rahatlıkla yükseltebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer biz mesleki eğitim, dolayısıyla ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyi gerçekçi bir zemine oturtmazsak bütün öğrencilerimizin üniversite mezunu olma gibi bir hevesi doğabilir. Bu, Türkiye için istihdam, üretim politikalarında ciddi bir tıkanmaya yol açabilir. Örneğin, İngiltere’de öğrencilerin yaklaşık yarısı üniversiteye devam ediyor, yarısı devam etmiyor. Bu toplumun çeşitli katmanlarında çok farklı işlerin ve işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlıyor. Fakat bu temenni ile olmaz, bu; altyapı kurmakla, dijital birtakım sistemleri hayata geçirmekle, mevzuat altyapısıyla ilgili kanuni dayanakları hazırlamakla, öğretmen eğitimiyle olur. Bütün bu çabalarımız aslında eğitim-ekonomi-demokrasi üçlemesini bir sacayağına oturtmakla ilgili.”