Ara ara "Maşallah" dediğimiz Elon Musk'ın derdi ne? "Yok artık" dedirten "lityum" iddiası

Melih Altınok, Instagram yasağının kaldırılmasıyla Alaçatı sokaklarında yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Altınok, sosyal medya platformlarının küresel gücünü ve ulus devletlere karşı duruşlarını irdelediği yazısında, Elon Musk'ın Birleşik Krallık'la yaşadığı gerilimin bu gücün bir yansıması olduğunu belirtti. Sosyal medyanın toplumları kolayca yönlendirme kapasitesine dikkat çeken Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Instagram'ın açılmasıyla birlikte Alaçatı sokaklarındaki yoğunluk misliyle katlanmış. Bir haftadır fotoğrafını paylaşamayacakları için lokantaya, dondurmacıya gitmeyenler, yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren "yaşasın özgürlük" diyerek esnafın yüzünü güldürmüşler.

Mutlu sonla bitmiş gibi görünen bu trajik manzara, küresel iletişimin yeni mecralarında tekel olmuş şirketlerin gücünün göstergesidir.

Dünyanın her yerinde telefon ekranıyla hipnotize edilmiş yığınları yeri zamanı gelince mobilize edebiliyorlar.

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Twitter'a 44 milyar dolar gömen Elon Musk'un devletlerle kavgaya tutuşması bu özgüvenin eseri. Venezuela'da darbe çağrısı yapan Musk, iki gündür de Birleşik Krallık'la papaz.

Çünkü İngiltere'nin İşçi Partili yeni Başbakanı Keir Starmer, günlerdir ülkeyi kasıp kavuran ırkçı sokak eylemlerini sosyal medya platformlarının körüklediğini söylüyor.

Haklı da. Zira Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırganın 3 çocuğu öldüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaralandığı bıçaklı saldırının ardından ülkede ırkçı protestolar başlamıştı.

Sosyal medyada saldırganın göçmen ve Müslüman olduğu iddiaları yayılmaya başladı. Camiler yakıldı, Müslümanların, göçmenlerin evleri basıldı. İşyerleri yağmalandı.

Çok geçmeden saldırganın Hristiyan olduğu doğrulanmıştı ama nafile... Olaylar hâlâ artarak devam ediyor. Çünkü Musk'ın X'i, insanları infiale sürükleyecek, teyit edilmemiş iddiaların yayılmasını "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendiriyor. Hatta Liverpool kentindeki ayaklanmaya ilişkin bir videonun altına "iç savaş kaçınılmaz" yorumu bile yaptı.

Ara ara "Maşallah" dediğimiz Musk'ın parmağındaki yüzükten başı bu kadar dönmüşse, diğer sevimsizlerin halini varın siz düşünün.

Bu arada Musk'ın Venezuela'yla derdinin elektrikli arabaları için lazım olan lityum madenleri olduğunu biliyoruz. Acaba İngiltere'yle derdi ne dersiniz? Yine aynı mesele mi, lityum mu?"