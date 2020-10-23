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Aktüel Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranında 10 yılın rekoru kırıldı
Aktüel

Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranında 10 yılın rekoru kırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık" - "Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:38:39 -
Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranında 10 yılın rekoru kırıldı

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükselip son 10 yılın rekorunun kırıldığını belirterek "Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun "2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.

Ar-Ge konusunda sağlanan ilerlemeye dikkati çeken Varank, "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 yılın rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, 2009'da yüzde 0,8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2013'te yüzde 0,81'e, 2018'de yüzde 1,03'e ve geçen yıl da yüzde 1,06'ya yükseldi.

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