"Aptal"a tepki yağıyor! Cihan Kolivar'ın şimdi de rezil paylaşımları ortaya çıktı
Ekmek ve ekmek fiyatlarını değerlendirmesi beklenen canlı yayında ekmek yiyen vatandaşları siyasi konular üzerinden "aptal" diyerek yaftalayan ve bu sözleri üzerinden tepki çeken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın rezil paylaşımları ortaya çıktı.
Türk vatandaşlarına ekmek yediği için hakaretlerde bulunan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tepkileri üzerine çekti. Ekmek yiyenlerin aptal olduğunu söyleyen Kolivar’ın sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
Katıldığı canlı yayın bağlantısında ekmek fiyatları ve zamlara yönelik açıklama yapması beklenen Kolivar, ekmek ve ekmek yiyen vatandaşları siyasi bir konu üzerinden yaftaladı.
Kolivar'ın sosyal medya paylaşımlarında ise derdinin ekmek üreticileri olmadığı ortaya çıktı.
CHP yandaşı paylaşımlar yapan Kolivar, hükümet için ağıza alınmayacak ifadeler kullandı.