Apple'ın yeni Mac modelleri Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta düzenlenen 'One More Thing' isimli etkinlikte tanıttığı ARM tabanlı, Apple Silicon işlemcili yeni Mac modellerini Türkiye'de satışa sundu. Peki yeni Mac modelleri kullanıcılara neler sunuyor? İşte yeni Mac modellerinin özellikleri ve fiyatları...

MacBook Air, gücünü aldığı M1 işlemcisiyle bir önceki nesile oranla 3,5 kat daha hızlı ve 5 kat daha başarılı bir grafik performansıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. 2 kat daha hızlı SSD özelliğine de sahip olan 13.3 inçlik yeni MacBook Air, kullanıcılara 18 saate kadar pil ömrü sunuyor.

MacBook Pro, bir önceki nesile göre 2 kat daha hızlı bir performans ile geldi. Şirket, yeni MacBook Pro'nun 5 kat daha güçlü bir grafik performansına sahip olduğunu belirtti. Tüm bu özellikleriyle birlikte 13 inçlik Apple M1 işlemcili yeni MacBook Pro, kullanıcılara 20 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Diğer modellerde olduğu gibi gücünü Apple'ın yeni işlemcisi M1'den alan Mac Mini ise selefine göre 3 kat daha hızlı olmasıyla dikkat çekti. Mac Mini'de 3,5 mm kulaklık girişi, HDMI 2.0 girişi, USB-A girişi, USB 4 ve Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. Apple'ın açıklamalarına göre yeni Mac Mini, önceki nesile göre 3 kata kadar hızlı ve güçlü bir performansa sahip.

İşte yeni Mac modellerinin fiyatları

Yeni Mac modellerinin Türkiye'de satış fiyatları; MacBook Air için 10.999 TL, MacBook Pro için 14.299 TL, Mac Mini için 7.899 TL olarak belirlendi. Ancak yeni cihazların çeşitli donanım seçenekleri ile fiyatlarının arttığını da belirtmekte fayda var.