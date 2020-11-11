Apple'ın yeni Mac modelleri ile ilgili şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple, düzenlediği bir etkinlikte yeni Mac modellerini tanıttı. Ancak birçok dikkat çekici özelliğiyle kullanıcıların beğenisine sunulan yeni Mac modelleri ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. ARM tabanlı yeni Apple MacBook'ların harici ekran kartına destek vermediği belirtildi.

Ayrıca Apple Silicon işlemcili Mac modellerinin RAM kapasitesi de 16 GB'a kadar sınırlandırıldı. Konuyla ilgili Apple'dan henüz bir açıklama geldi.