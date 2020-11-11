  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Apple'ın yeni işlemcisi M1 tanıtıldı: İşte özellikleri
Teknoloji

Apple'ın yeni işlemcisi M1 tanıtıldı: İşte özellikleri

Apple, düzenlediği etkinlikte dünyanın 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi M1'i tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 01:25:00 -
Apple'ın yeni işlemcisi M1 tanıtıldı: İşte özellikleri

Dev teknoloji şirketi Apple, düzenlediği etkinlikte dünyanın 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi M1'i tanıttı.

5 nm mimariye sahip olan yeni işletim sistemi, tek bir çatı altında topladığı CPU, GPU ve ön bellek gibi donanımlarla birlikte geldi.

Şirket, M1 işletim sisteminde 8 çekirdekli bir GPU ve Watt başına en iyi performans vadeden 8 çekirdekli bir CPU'nun bulunduğunu belirtti.

Yeni işletim sisteminin performans verimliliği açısından vurgulandığı bir diğer nokta da PC yongalarıyla karşılaştırılması oldu. M1'in, PC yongasının 10 Watt ile verdiği performansı dörtte biri güç tüketimiyle sunabildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle anmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, so..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Dünya

Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı

Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay