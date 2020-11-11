Apple'ın yeni işlemcisi M1 tanıtıldı: İşte özellikleri

Dev teknoloji şirketi Apple, düzenlediği etkinlikte dünyanın 5 nm mimariye sahip ilk bilgisayar işlemcisi M1'i tanıttı.

5 nm mimariye sahip olan yeni işletim sistemi, tek bir çatı altında topladığı CPU, GPU ve ön bellek gibi donanımlarla birlikte geldi.

Şirket, M1 işletim sisteminde 8 çekirdekli bir GPU ve Watt başına en iyi performans vadeden 8 çekirdekli bir CPU'nun bulunduğunu belirtti.

Yeni işletim sisteminin performans verimliliği açısından vurgulandığı bir diğer nokta da PC yongalarıyla karşılaştırılması oldu. M1'in, PC yongasının 10 Watt ile verdiği performansı dörtte biri güç tüketimiyle sunabildiği ifade edildi.