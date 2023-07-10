Apple'ın ürünlerine yine zam geldi!

Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yine zam geldi. En pahalı iPhone 87.457 TL oldu.

Apple Türkiye, yeni güne zamla başladı. Bir süre önce KDV oranlarında yapılan fahiş zamlar görünüşe göre Apple ürünlerine yansımış durumda. Firma, bu nedenle iPhone 14 fiyatları dahil olmak üzere tüm iPhone modellerine ve Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yaptı.

Yeni zamlar sonrasında en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatı neredeyse 90 bin TL'ye yükseldi.

APPLE'DAN 3 AYDA BEŞİNCİ ZAM!

Apple, yükseltilen KDV oranlarını tüm ürünlerine uygulamaya başladı. Akıllı telefonlarda KDV oranının yüzde 20'ye yükseltilmesiyle birlikte ülkemizde satılan en pahalı iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max 1 TB için artık 87.457 TL harcamak gerekiyor.

Bununla birlikte en ucuz iPhone 14 fiyatı, 1 Temmuz'da yapılan son zamlardan sonra 47,999 TL olmuştu. Şimdi ise bu rakam 48.304 TL'ye yükseldi

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. Zamlar sonrasında iPhone 14 Plus fiyatı 53.389 TL, iPhone 14 Pro fiyatı 62.541 TL TL ve iPhone 14 Pro Max fiyatı 67.118 TL olarak güncellendi. Son nesil iPhone SE fiyatı ise 14.914 TL olurken iPhone 13 fiyatı da 40.677 TL'yeyükseldi.

İşte güncel iPhone fiyatları:

iPhone 14

• iPhone 14 Pro Max 1 TB: 87.457 TL

• iPhone 14 Pro Max 512 GB: 79.321 TL

• iPhone 14 Pro Max 256 GB: 71.185 TL

• iPhone 14 Pro Max 128 GB: 67.118 TL

iPhone 13

• iPhone 13 512 GB: 52.880 TL

• iPhone 13 256 GB: 44.745 TL

• iPhone 13 128 GB: 40.677 TL

iPhone SE

• iPhone SE 64 GB: 24.914 TL

• iPhone SE 128 GB: 26.948 TL

• iPhone SE 256 GB: 31.016 TL