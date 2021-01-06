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Teknoloji Apple’ın CEO’sunun maaşı bakın kaç milyon dolar oldu!
Teknoloji

Apple’ın CEO’sunun maaşı bakın kaç milyon dolar oldu!

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın CEO’su Tim Cook’un 2019 kazancı belli oldu. Cook, 2020’de milyarderler indeksine girmeyi başarmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:13:00 -
Apple’ın CEO’sunun maaşı bakın kaç milyon dolar oldu!

Apple'dan açıklanan bilgilere göre firmanın genel müdürü Tim Cook'un 2020 maaşı 14.7 milyon dolar oldu. Bu rakam 2019'a kıyasla Tim Cook'un maaşında yüzde 28'lik bir artışa işaret etti.

Tim Cook'un baz maaşı 3 milyon dolar olurken 10.7 milyon dolar performans bazlı primlerden geldi ve 1 milyon dolar da güvenlik ve seyahat için ayrıldı.

Bu rakamlar, Apple'daki en düşük maaşla kıyaslandığında Tim Cook'un 256 kat daha fazla kazandığı anlamına geldi. Bu oran 2019'da 200 kat daha fazlaydı.

Apple'da beş tepe yönetici ise 2019'a kıyasla yüzde 12'lik bir artışla toplamda 120 milyon dolar kazandı.

Bu arada Apple'ın genel müdürü Tim Cook, 2020'de milyarderler indeksine girmeyi başarmıştı.

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