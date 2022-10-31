Apple’ın Ceo’sundan ‘karılşayamıyoruz’ itirafı
Apple’ın Ceo’su Tim Cook yaptığı açıklamada, iPhone 14 Pro'ya olan yüksek talebi karşılayamadıklarını itiraf etti.
Apple’ın Ceo’su Tim Cooktarafındna yapılan açıklamada, iPhone 14 Pro'ya olan yüksek talebi karşılayamadıkları itiraf edildi.
Cook'a göre, Android'den Apple cihazlarına geçiş yapan kullanıcıların sayısı artmış bulunuyor. Diğer akıllı telefon üreticilerinin son dönemde talepte yaşanan düşüşten muzdarip olduğuna dair işaretler olmasına rağmen Apple akıllı telefonlarının satış rakamlarının güçlü olduğunu belirtti. Şirketin üst düzey telefonları iPhone 14 Pro'nun tedariğinin kısıtlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Ekim ayı sonlarında Apple'ın düşük talep nedeniyle iPhone 14 Plus üretiminin durdurulduğu bildirilmişti. Şirket, üretimini daha yüksek talep gören iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine odaklamış durumda.