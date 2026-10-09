Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!
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Teknoloji devi Apple (NASDAQ:AAPL), 13 Ekim 2026 tarihinde New York’un seçkin semtlerinden Tribeca’da görkemli bir ürün lansmanına imza atmaya hazırlanıyor.
Doğu Saati ile sabah 09.00’da başlama düdüğü çalacak ve "Welcome Home" mottosuyla gerçekleştirilecek dev organizasyon, teknoloji meraklılarının nefesini kesecek. Şirketin akıllı ev ekosistemini baştan aşağı şekillendirmesi beklenen bu özel buluşmada; yenilikçi akıllı ev merkezleri, geliştirilmiş Apple TV ve yeni nesil HomePod ürünlerinin görücüye çıkarılması heyecanla bekleniyor.
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