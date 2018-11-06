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Apple'dan şok karar! İPhone üretimini kesiyor

Treknoloji şirketi Apple, henüz Türkiye'de satışa çıkmayan yeni modellerinden biri olan iPhone XR'ın üretimini düşüreceğini açıkladı.

06 Kasım 2018 Salı 16:10
Apple'dan şok karar! İPhone üretimini kesiyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın donanımsal özellikleriyle hemen hemen iPhone XS ile aynı seviyede olan; ancak daha ucuz bir modeli olan iPhone XR'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Üretilmeyecek

Reuters'in haberine göre Apple, akıllı telefonlarının montajını yapan Foxconn ve Pegatron'a talimat vererek iPhone XR'nin ek üretim hatlarını açmamalarını söyledi.

Apple'ın, bu iki şirkete oranla daha küçük olan üreticilerden Wistron'a ise acil siparişler dışında yeni sipariş vermeyeceği belirtiliyor. Foxconn tarafında ilk olarak Apple'ın iPhone XR modeli için yaklaşık 60 montaj hattı hazırlandı, ancak kısa bir süre önce gelen bu talimattan sonra şimdilik 45 üretim hattınının kullanıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:10
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