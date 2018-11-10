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Apple'dan resmi açıklama: iPhone X'lar defolu!

ABD menşeli teknoloji markası Apple, MacBook Pro 13 dizüstü bilgisayarlar ve iPhone X akıllı telefonlarda bir dizi sorun tespit ettiklerini duyurdu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:36
Apple'dan resmi açıklama: iPhone X'lar defolu!

Huawei, Nubia, Asus gibi markaların akıllı telefon piyasasında ard arda yaptıkları ataklarla ciddi bir müşteri kaybına uğrayan Apple, kurumsal değerini sarsacak yeni bir olaya daha imza attı. Apple, MacBook Pro 13 ve iPhone X modellerinin defolu olduğunu duyurdu. 

Ekran ücretsiz değiştirilebilir

Bazı iPhone X ekran bileşenlerindeki hata nedeniyle, sensörlü ekranla ilgili sorunlarla karşılaşılabilir. Üretici firma, akıllı telefonların bazı durumlarda dokunuşa tepki vermeyebileceğini, dokunulmadan kendi başına harekete geçebileceğini ve bu nedenle bu sorunla karşılaşan iPhone X sahiplerinin telefon ekranını ücretsiz olarak değiştirebileceklerini belirtti.

MacBook kullanıcılarına tavsiye

Apple ayrıca, Temmuz 2017'den Haziran 2018'e kadar satılan bazı MacBook Pro 13'lerin sabit disk sürücülerinde veri kaybı ve arızaların olabileceğini bildirerek, kullanıcıların en kısa sürede hataları gidermek için Apple servis merkezleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:36
  1. Apple
  2. iPhone X
  3. MacBook Pro 13
  4. defo

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