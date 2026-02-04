Apple’dan katlanabilir iPhone hamlesi: Tasarımı sızdırıldı, o özellik geri geliyor

Katlanabilir telefon yarışına uzun süredir mesafeli duran Apple, sonunda sessizliğini bozuyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan son sızıntılar, şirketin ilk katlanabilir modeli olması beklenen “iPhone Fold” için radikal tasarım kararları aldığını ortaya koydu. İddialara göre Apple yalnızca ekranı katlanan bir telefon üretmiyor; cihazın ergonomisini, tuş yerleşimini ve kullanım alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiriyor.

Sızıntıların en dikkat çekici noktası, alışılmış iPhone düzeninin tamamen terk edilmesi. Buna göre ses açma ve kısma tuşları cihazın sağ üst kenarına taşınıyor. Güç düğmesi de aynı hatta konumlanıyor ve parmak izi sensörü Touch ID ile entegre ediliyor. Apple’ın yıllardır Face ID’ye odaklandıktan sonra Touch ID’yi geri getirmesi, hem maliyet hem de katlanabilir formda daha pratik kilit açma deneyimi sunma hedefiyle açıklanıyor. Ayrıca fotoğraf ve video çekimini kolaylaştıracak özel bir kamera kontrol tuşunun da bu kenarda yer alacağı belirtiliyor. Sol tarafın ise tamamen pürüzsüz ve düğmesiz olacağı ifade ediliyor.

Tasarım değişikliği yalnızca tuşlarla sınırlı değil. Ön yüzde tek bir “punch-hole” kamera tercih edilmesi, Apple’ın Dynamic Island’dan farklı bir yola gidebileceğine işaret ediyor. Arka tarafta ise daha ince ve minimalist bir kamera adası içinde çift kamera kurulumu bulunacak. LED flaş ve mikrofonun da yer aldığı bu modülün, gövde rengiyle uyumlu değil, doğrudan siyah kaplamalı olacağı konuşuluyor. Bu detayın özellikle açık renkli kasalarda güçlü bir kontrast yaratarak cihaza farklı bir kimlik kazandırması bekleniyor.

Donanım tarafında ise Apple’ın verimlilik odaklı bir mimariye yöneldiği belirtiliyor. “İstiflenmiş” iç tasarım sayesinde bileşenler üst üste yerleştirilecek ve böylece daha büyük bir batarya için alan açılacak. Kulislere göre iPhone Fold, şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip olabilir. Bu hamle, katlanabilir telefonlarda sıkça eleştirilen pil ömrü sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre Apple’ın katlanabilir pazara girişi, Samsung ve Google’ın domine ettiği rekabeti yeniden şekillendirebilir. Dayanıklılık, menteşe kalitesi ve ekran kırışıklığı gibi kronik sorunlarda Apple’ın yeni bir standart belirlemesi bekleniyor. Cihazın, iddialara göre eylül ayında tanıtılması ve amiral gemisi serisinin bir parçası olarak konumlandırılması planlanıyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sızdırılan bu detaylar, Apple’ın katlanabilir telefon pazarına “gecikmiş ama iddialı” bir giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Eğer beklentiler gerçekleşirse iPhone Fold, yalnızca yeni bir model değil, iPhone tasarımında yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir.