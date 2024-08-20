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Teknoloji Apple'dan heyecanlandıran güncelleme! iPhone'lara iOS 17.6.2 geliyor
Teknoloji

Apple'dan heyecanlandıran güncelleme! iPhone'lara iOS 17.6.2 geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-20 15:17:00 -
Apple'dan heyecanlandıran güncelleme! iPhone'lara iOS 17.6.2 geliyor

Apple, iOS 18 ve Apple Intelligence'lı iOS 18.1 beta sürümlerin yanı sıra iOS 17'de kalanlara güncelleme sunmaya devam ediyor. Apple'ın iOS 17.6.2 sürümü hazırladığı söyleniyor.

Apple, Ağustos ayı başlarında iOS 17.6.1 güncellemesini yayınladı ve iCloud ileri düzey veri koruması özelliğine ilişkin bir sorunu giderdi. Şirket ardından iOS 17.6 sürümünün imzalarını kapattı. Apple’ın yakında iOS 17.6.2 güncellemesini sunacağı söyleniyor. Bu bilgi, isabetli tahminlerde bulunan bir X hesabından geldi.

iOS 17.6.2, hata düzeltmeleri ve güvenliğe odaklanacak

iOS 17.6.2’nin ufak bir güncelleme olacağı ve iPhone’lar için hata düzeltmeleri, güvenlik yamaları ve iyileştirmeler içereceği söyleniyor. Güncellemenin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Apple, bu yıl yeni iOS sürümünde betayı ikiye ayırdı. Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar için yayınlanan iOS 18 beta ile birlikte Apple Intelligence yani yapay zeka özellikleri sunan iOS 18.1 beta sürümleri yayınlanıyor. iOS 18, iPhone XS/XR ve daha yeni model kullananlara Eylül’de sunulacak. Ancak, işletim sisteminin dikkat çeken Apple Intelligence tabanlı yeni özellikleri bir sonraki güncellemeyle (muhtemelen iOS 18.2) sunulacak. Apple Intelligence şu anda betada ve cihazın dili İngilizce, bölgeyi ABD olarak ayarlanırsa kullanılabiliyor.

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