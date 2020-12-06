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Teknoloji Apple’dan geliştiricilere YouTube benzeri ödül
Teknoloji

Apple’dan geliştiricilere YouTube benzeri ödül

Önde gelen teknoloji firmalarından olan Apple, geliştiricilere başarıları nedeniyle YouTube benzeri ödül verdi. YouTube’da yer alan belli abonelere sahip olunca alınan ödül plaketi gönderimi, Apple tarafından App Store için de yapıldı. Ancak App Store için gönderilen ödül sayısı oldukça kısıtlı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:38:00 -
Apple’dan geliştiricilere YouTube benzeri ödül

2020 yılının son günlerine yaklaştıkça birçok sektörde en iyiler ve en başarılılar açıklanıyor. Apple da bu başarıyı sağlayan geliştiriciler için fiziki ödül vermeyi uygun gördü. Yapılan duyuruda iPhone için en iyi uygulama Wakeout! ve iPad için en iyi uygulama Zoom seçilmişti.

Apple geliştiricilere fiziki ödül gönderdi

2020 için en iyi uygulamalar listesinde yer alan geliştiricilerin birçoğu gönderilen ödülün fotoğrafını paylaştı. YouTube ödüllerinde olduğu gibi App Store için de logo gönderildi. Geliştiricilerin başarısını kutlayan ve devamını dileyen ödülde, Apple CEO’su Tim Cook’tan da bir mesaj bulunuyor.

Gönderilen mesajda, App Store’un insanların yaşamına katkı sunan uygulamaları tebrik ettiği belirtildi. Bu uygulamaların kalite, inovasyon ve etki seviyesini artırdığı ifade edildi. Ayrıca Apple’ın uygulamaların geliştirilmesi nedeniyle gurur duyduğu aktarıldı. Apple tarafından gönderilen geliştiricilere ödül mesajında son olarak da teşekkür yer aldı. Bu teşekkür sonrasında da Tim Cook’un imzası yer alıyor.

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