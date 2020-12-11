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Teknoloji Apple'dan evden çalışma kararı
Teknoloji

Apple'dan evden çalışma kararı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi yeni tedirler alan teknoloji devi Apple, personellerin Haziran ayına kadar ofislerine dönemeyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:20:00 -
Apple'dan evden çalışma kararı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, teknoloji sektörünü de etkiledi. Salgının ilk zamanlarından bu yana pek çok şirket, mağazalarını kapatma kararı almıştı. Bu şirketler arasında Apple da yer alıyordu. Şirket, bir süre sonra bazı kurallar çerçevesinde tüm mağazalarını tekrardan açmıştı.

Ancak son zamanlarda vaka sayılarının artmasıyla birlikte şirket, bir dizi yeni tedbirler almak zorunda kaldı.

Alınan yeni kararlar kapsamında şirketin CEO'su Tim Cook'tan açıklama geldi. Cook, düzenlenen bir sanal toplantıda şirketin ofise dönme planına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı.

Pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısının gelecekte uzaktan çalışmak için daha fazla esneklik sağlayabileceğini ifade eden Cook, çalışanların çoğunun 2021 yılı Haziran ayından önce ofislere geri dönemeyeceğini söyledi.

Cook, "Yüz yüze işbirliğinin yerini alacak bir şey yok. Ancak işimizi üretkenlikten ödün vermeden ofis dışında da nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik ve tüm bu gelişmeler önemli" dedi.

Ayrıca Cook, geçtiğimiz aylarda yaşanan zorluklar nedeniyle Apple'ın birçok bölgedeki çalışanlarına 4 Ocak için planlanan ek ücretli tatil hakkı vereceğini de ekledi.

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