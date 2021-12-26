Apple’dan çok konuşulacak karar! SİM kart girişi kalkıyor

Teknoloji devi Apple, her yeni iPhone modeli ile akıllı telefon sektöründe büyük değişimler yaratmaya devam ediyor. 2023'te piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 15 modellerinin özellikleri şimdiden merak edilirken, ABD'li şirketin artık SIM kart yuvalarına bu cihazda yer vermeyeceği öğrenildi.

Sım kartı girişi tarihe karışıyor

BlogDoiPhone'un haberine göre Apple, iPhone 15 Pro modelinde fiziksel SIM kartı yuvası yerine 2 adet eSIM yuvası kullanacak. Böylelikle ilk kez şirket, eSIM teknololojisi bir akıllı telefonu üzerinde kullanıcılara sunmuş olacak. Sızdırılan bir başka bilgiye göre ise yeni cihazlarda 3nm işlemciler ve ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacak.

Doların düşmesiyle fiyatları indirdi

Doların artmasıyla fiyat artıran Apple Türkiye, kurun düşmesiyle fiyatlarda indirim yaptı. iPhone fiyatlarının yanı sıra MacBook, iPad ve AirPods gibi birçok ürünün fiyatı düştü. iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı.