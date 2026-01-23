Apple’dan akıllı broş sürprizi: Yapay zeka giysilere taşınıyor

Giyilebilir teknoloji dünyası, Apple’dan gelecek yeni bir hamleyle hareketlenmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre şirket, yaklaşık bir AirTag boyutlarında olan ve kıyafetlere iliştirilebilen yapay zeka destekli bir “akıllı broş” üzerinde çalışıyor.

2027 yılının başlarında raflara çıkması beklenen bu cihazın, alüminyum ve camdan oluşan şık bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor.

Üzerinde biri geniş açılı olmak üzere iki kamera lensi, üç mikrofon ve bir hoparlör barındıracak olan bu minik disk, Apple’ın yapay zeka vizyonunu telefonların ötesine taşıma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Aslında Apple’dan bir akıllı yüzük beklentisi uzun süredir kullanıcıların dilindeydi. Bu yeni cihaz bir yüzük olmasa da, benzer sağlık ve spor takip yeteneklerini bünyesinde barındırması kuvvetle muhtemel. Şirketin aynı dönemde Siri’yi gelişmiş bir sohbet botuna dönüştürme planları ve kameralı AirPods ya da akıllı gözlük gibi projeler üzerinde çalıştığına dair söylentiler, 2027 yılının Apple için tam bir “yapay zeka yılı” olacağına işaret ediyor. Özellikle Siri'nin iOS 27 ile birlikte köklü bir değişim geçirerek OpenAI veya Google gibi rakiplerle doğrudan kapışacak seviyeye gelmesi hedefleniyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI, RİSKLİ BİR KUMAR MI?

Apple Intelligence’ın ilk çıkışında yaşanan bazı hayal kırıklıklarının ardından, şirketin imajını tazelemek için büyük bir başarıya ihtiyacı olduğu açık. Ancak giyilebilir yapay zeka cihazları pazarı şimdiye kadar pek de parlak bir sınav vermedi. Daha önce piyasaya çıkan ve benzer bir mantıkla çalışan Humane Ai Pin, hem 700 dolarlık yüksek fiyatı hem de beklenen performansı sunamaması nedeniyle ciddi bir başarısızlık yaşamıştı. Apple’ın bu noktada rakiplerinin hatalarından ders alıp almadığı, cihazın kaderini belirleyecek en önemli etken haline geldi. Bu yüzden şirketin kullanıcıların güvenini yeniden kazanmak için “çalışan ve gerçekten fayda sağlayan” bir ürünle ortaya çıkması şart.

Şu an için Apple’ın bu yeni cihazı henüz geliştirme aşamasının çok başlarında sayılır. Yani bu projenin her an rafa kaldırılması veya tamamen değişmesi söz konusu olabilir. Muhtemelen Apple, bu yıl içinde Siri'nin yeni sohbet botu yeteneklerinin Google ve Microsoft karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek isteyecektir. Eğer yazılım tarafındaki bu hamle başarıya ulaşırsa, benzer donanımların önü de çok daha kolay açılabilir.