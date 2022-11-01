Apple’da neler oluyor? Bu haber İphone tutkunlarını üzebilir

Apple’ın en büyük üretim tesisi olan Foxconn Çin’in Zhengzhou kentinde yer alıyor. Foxconn ülkenin pandemi konusundaki sıkı tutumu nedeniyle kapalı döngü sistemine girdi.

İşçiler fabrikadan kaçmaya başladı

Kapalı döngü sisteminde elverişsiz şartlara dayanamayan işçiler fabrikadan kaçmaya başladı. Bu durumun İphone üretimine olumsuz yansıması bekleniyor.

iPhone üretimi yüzde 30’a kadar düşebilir

Foxconn’da çalışan 200.000 işçinin fabrikanın kapalı döngü sistemine girmesiyle birlikte kaçmaya başladığı iddia edildi. Hatta bu anlara ait olduğu öne sürülen videolar da bazı sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerde işçilerin, tellerden çıkarak fabrikanın kampüsünden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Fakat bu videoların gerçek olduğuna dair bir kanıt henüz ortada yok.

Faxconn'dan açıklama

Reuters’a konuşan bir Foxconn elemanı, Apple'ın oluşabilecek açığı kapatabilmesi için Shenzhen kentinde bulunan başka bir fabrikasında üretimin artırıldığını dile getirdi.

Apple'ın dünya çapındaki sevkiyatlarının yüzde 70'ini karşılayan Faxconn yaptığı açıklamada durumun kontrol altına alındığını ve üretim sorununun yaşanmaması için diğer tesisler ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.