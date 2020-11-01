Apple'a rekor ceza
Apple, kaybettiği patent davası sonucu 502,8 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.
Teknoloji devi Apple, ABD merkezli VirnetX isimli bir şirket tarafından açılan patent davasını kaybetti. Şirket, patent iddiasında bulunan VirnetX'e ödemek üzere 502,8 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
VirnetX, FaceTime patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl önce Apple'a dava açmıştı.
Mahkeme, Apple'ın İsteğe Bağlı VPN özelliği için VirnetX'e telif ücreti ödemesi gerektiğine karar verdi.