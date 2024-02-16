Apple Vision Pro kullanıcıları, baş ağrısı ve yetersizlik nedeniyle ürünü iade etmeye başladı! Dünyanın en çok...

2 Şubat'ta ABD'de satışa sunulan 3 bin 500 dolarlık karma gerçeklik gözlükleri , geçen yıl ilk kez tanıtıldığında Apple CEO'su Tim Cook tarafından "bilgi işlemde yeni bir çağın başlangıcı" olarak tanımlanmıştı.

Kullanıcılara, uygulamalar ve ekranlar gibi dijital içerikleri fiziksel dünyaya yerleştirerek artırılmış gerçeklik deneyimi yaşama olanağı sunuyor, ancak cihazı iade edenlerden bazıları, özel uygulamaların eksikliğinin, cihazın kullanışlı olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Independent'ta yer alan habere göre, ürünü kullanan teknoloji yöneticisi Alexander Torrenegra, "Apple Vision Pro'mu kutusundan çıkarıp kullandıktan iki saat sonra, onu tekrar kutuya koyup iade etmeye karar verdim. Oldukça hoş, ama içinde onu saklamamı garanti edecek kadar sık ​​kullanacağım hiçbir şey yok... Sürükleyici iş deneyiminin onu saklamaya yetecek kadar iyi olacağını umuyordum, ama hayır." dedi.

Diğer kullanıcılar ise, bulantı veya baş ağrılarından şikayetçi olarak ürünleri iade etmeye karar verdi.

Şirketin cihaza yönelik destek sayfasında da "Bulantı gibi hareket hastalığı belirtilerine karşı dikkatli olun ve bunları yaşarsanız Apple Vision Pro'yu kullanmayı bırakın. Yürümek veya araba kullanmak gibi denge, koordinasyon veya güvenliğe dikkat gerektiren herhangi bir şey yapmadan önce semptomların geçmesini bekleyin." ifadeleri yer alıyor.

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Apple satış rakamlarını kamuya açıklamıyor ancak Cult of Mac haber sitesi tarafından yapılan bir anket, ankete katılanların yüzde 45'inin kulaklığı iade etmeyi planladığını ortaya çıkardı.